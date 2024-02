Finale Coppa d'Asia, Qatar-Giordania LIVE dalle 16

Siamo arrivati all’atto conclusivo: la finale di Coppa d’Asia. La sorpresa Giordania, alla prima finale continentale nel corso della sua storia, affronta i padroni di casa del Qatar, campioni in carica della manifestazione. La finale si gioca allo Stadio Iconico di Lusail, che recentemente ha ospitato la finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Francia. Calcio d’inizio previsto per le ore 16 italiane.



GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Al-Arab, Marie; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Hasheesh; Tamari, Al-Mardi; Al-Naima



QATAR (3-4-3): Barsham; Gaber, Ali, Mendes; Pedro Miguel, Homam, Fathi, Waad; Ali, Abdurisag, Afif



LA DIRETTA in aggiornamento