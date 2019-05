Dopo la Champions League, il Barcellona perde anche la Coppa del Re. Al Villamarin di Siviglia, i blaugrana escono sconfitti nella finale contro il Valencia: finisce 2-1 per i gol di Gameiro e Rodrigo nel primo tempo, a cui ha risposto Messi nella ripresa. Un'altra brutta sconfitta per gli uomini di Valverde, che può costare anche la panchina all'allenatore. Secondo quanto riportato dai media catalani, la sua posizione è sempre più a rischio: non è da escludere che possa essere esonerato o che lo stesso tecnico presenti le dimissioni. Sorride, invece, Marcelino, che nell'anno del centenario del club porta nella bacheca del Valencia l'ottava Coppa del Re.



BARCELLONA-VALENCIA 1-2

21' Gameiro (V), 33' Rodrigo (V)​, 73' Messi (B)



Barcellona: Cillessen; Semedo (46' Malcom), Piqué, Lenglet, Alba; Arthur (46' Vidal), Busquets, Rakitic (77' Alena); S. Roberto, Messi, Coutinho.



Valencia: Jaume; Wass, Garay, Paulista, Gaya; Soler, Coquelin, Parejo (64' Kondogbia), Guedes; Rodrigo, Gameiro (72' Piccini).



SECONDO TEMPO



95' Ancora Guedes, a porta vuota, calcia da metà campo ma non trova lo specchio.



93' Guedes si mangia il gol del 3-1: lanciato davanti a Cillessen, non centra la porta.



73' ACCORCIA LE DISTANZE MESSI! Lenglet impegna Jaume con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo e Messi sulla respinta segna il gol del momentaneo 1-2.



56' Palo di Messi! Grande giocata della Pulga, che scambia con Malcon e, d'esterno, colpisce il palo. Sulla respinta, Vidal non riesce nel tap-in vincente. 46' Doppio cambio per il Barcellona: entrano Vidal e Malcom, rispettivamente per Arthur e Semedo.





PRIMO TEMPO



45' Primo pericolo creato da Leo Messi: bel tiro da fuori area, su cui però Jaume si fa trovare pronto.



33' RADDOPPIA IL VALENCIA! Grande discesa di Soler sulla destra, cross preciso e potente per Rodrigo che, lasciato solo in area, colpisce di testa per il 2-0.



21' GOL DEL VALENCIA! Cross dalla sinistra di Gaya per Gameiro, che con il controllo salta Alba e batte Cillessen con un destro di potenza dal limite dell'area.



5' Piqué salva sulla linea! Rodrigo viene lanciato a rete, salta Cillessen e calcia verso la porta vuota, ma Piqué in scivolata respinge il pallone a pochi centimetri dalla linea di porta.