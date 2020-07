. Dopo lo stop per il Covid-19 e il termine anticipato della stagione di Ligue 1, i riflettori dello Stade de France si riaccendono questa sera alle 21.10 per laUna finale dal sapore diverso: per la prima volta nell'Europa che conta, infatti, il calcio ritrova il pubblico in una gara ufficiale.. Assenti, tuttavia, gli ultras delle due squadre, che hanno scelto di boicottare l'evento. I tifosi, inoltre, saranno molti meno: nella capienza totale rientrano infatti anche calciatori, staff, arbitri, giornalisti, cameramen, autorità e addetti ai lavori.Occhi puntati, inutile dirlo, sul Paris Saint-Germain, impegnato in un appuntamento di avvicinamento alla sfida di Champions League contro l'Atalanta. I parigini vogliono tornare a sollevare il trofeo dopo la vittoria del Rennes dello scorso anno.Navas; Bernat, Marquinhos, T.Silva, Bakker; Gueye, Paredes; Neymar, Di Maria, Mbappé, IcardiMoulin, Kolodziejczak, Perrin, Fofana, Debuchy, Macon, M'Vila, Camara, Boudebouz, Bouanga, Hamouma45' Tante interruzioni in questo primo tempo: sono sette i minuti di recupero allo Stade de France.44' Ci prova Sarabia con un destro da fuori area: tiro debole, para Moulin.37' Altro intervento pericoloso ai danni del Psg: brutta entrata di Camara, che viene ammonito. Proteste dei parigini, che chiedevano un'altra espulsione.33' Cambio anche nel Saint-Etienne: Macon lascia spazio a Moukoudi.33' Non ce la fa nemmeno Kylian Mbappé: al suo posto entra Sarabia.31' Saint-Etienne in dieci! Espulso Perrin, dopo controllo Var, per un brutto fallo su Mbappé lanciato a rete.25' Psg vicino al raddoppio: Di Maria pericoloso, ma Moulin è decisivo.20' Problemi per Kehrer, costretto a uscire dal campo: al suo posto Dagba. ​Saint-Etienne vicino al gol: discesa di Bouanga, mancino a incrociare e palla che si stampa sul palo!Si parte!