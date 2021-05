In palio questa sera la. Questa serapresso l'OIympiastadion di Berlino, si affrontano nella finale del torneo, al passo d'addio prima di trasferirsi al Bayern Monaco,, anche lui all'epilogo sulla panchina giallonera. La squadra della Red Bull nella sua giovane storia affronta l’appuntamento della finale di coppa nazionale solo per la seconda volta, dopo la sconfitta per 0-3 del 2019 contro il Bayern: Nagelsmann vuole salutare con un trofeo. I gialloneri però in Bundesliga si stanno rendendo protagonisti di una grande scalata che li ha riportati in corsa per la Champions: il Dortmund ha conquistato 4 volte nella sua storia la competizione, l’ultima nel 2017.Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Kampl; Mukiele, Olmo, Sabitzer, Haidara; Hwang, Sorloth.Bürki; Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho.​