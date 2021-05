Atalanta già al sicuro in zona Champions e concentrata esclusivamente sull'impegno di domani; Juventus a caccia del secondo trofeo di stagione, dopo la Supercoppa Italiana del gennaio scorso, ma costretta a pensare anche all'ultimo turno di campionato, nel quale dovrà guadagnarsi la prossima Champions League. Situazioni diverse che per gli esperti contribuiscono a fare dell'Atalanta la favorita nella finale di Coppa Italia in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il pronostico, pur equilibrato, tende infatti al nerazzurro, con il trionfo atalantino (sarebbe il secondo, dopo quello del 1963) dato a 1,85 e la quattordicesima vittoria bianconera offerta a 1,95. Un po' più marcate le differenze nell'«1X2» al novantesimo: la Dea viaggia a 2,50, la Juventus segue a 2,85. Una «X» che porterebbe ai supplementari si gioca a 3,35. Del resto, proprio il bilancio delle sfide recenti con la Juve rende l'idea della crescita bergamasca: nelle ultime tre stagioni, compresa la presente, i sei match di campionato vedono una vittoria per parte e ben quattro pareggi. A questi risultati, però, va aggiunto il 3-0 per l'Atalanta nei quarti di finale della Coppa Italia 2018-19. Quanto al risultato esatto, l'esito largamente più frequente tra le due squadre in tempi recenti è stato il 2-2, uscito quattro volte nelle ultime sei stagioni. Nell'occasione preluderebbe ai supplementari e si gioca a 12. A 10 l'1-0 per l'Atalanta, a 11 lo 0-1 bianconero. L'equilibrio in campo potrebbe condurre la sfida fino ai rigori: un'eventualità che vale 6,25.