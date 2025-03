Finale Coppa Italia femminile 2025: quando si giocherà

2 ore fa



La Figc ha comunicato data e orario della finale di Coppa Italia femminile tra Juventus e Roma. Il match si giocherà il 17 maggio alle ore 18:00 con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW. Questa mattina nella sede della Divisione Serie A Femminile è stata sorteggiata la squadra che formalmente sarà prima nominata: la finale sarà Juventus-Roma. Ancora de decidere invece lo stadio che ospiterà la finalissima. Solo nelle prossime settimane, fa sapere la FIGC attraverso i propri canali ufficiali, sarà infatti definita la città in cui si giocherà l'ennesimo capitolo della sfida fra bianconere e giallorosse