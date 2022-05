è la finalissima dellache assegnerà il titolo nella spettacolare cornice dello stadio Penzo di Venezia a partire dalle 18. I viola di Albertosono campioni in carica e vogliono confermarsi in un'annata complicata ma che ha portato comuque la vittoria nella Supercoppa Primavera contro l'Empoli. La coppa manca invece nella bacheca dei bergamaschi dal 2002-03, ma, campione d'Italia in carica, anche quest'anno sta riuscendo in una rimonta che sembrava impossibile a fine stagione.Fogli; Kayode, Biagetti, Frison, Favasuli; Krastev, Corradini, Amatucci; Distefano, Toci, Agostinelli.Sassi; Berto, Cittadini, Ceresoli; Oliveri, Panada, Zuccon, Chiwisa, Renault; Sidibe, Cisse.Fiorentina pericolosa da corner: cross di Distefano e colpo di testa di Biagetti che finisce sul fondo.Primo lampo della partita con Panada che pesca a centro area Sidibe il quale si libera e tira a botta sicura trovando però un miracoloso intervento di piede di Fogli.Sugli sviluppi del corner svetta Cittadini che però manda a lato di poco.Kayode anticipa all’ultimo Sidibe che era stato servito in area piccola da Cissé.' Altro miracolo di Fogli su Sidibe. Il colpo di testa su corner dell'attaccante è indirizzato all'angolino basso, ma il portiere vola e nega il gol.Cartellino giallo per Panada per un intervento al limite a centrocampo che ferma una ripartenza della Fiorentina.Primo vero squillo della Fiorentina con Toci che scappa in verticale sulla sinistra beffando la linea del fuorigioco, ma una volta in area si fa sorprendere dall'uscita a valanga del portiere Sassi che gli nega il tiro.Altro giallo per l’Atalanta: ammonito anche Zuccon, che entra duro su Corradini.Ancora pericolosa la Fiorentina, questa volta con Distefano che prova la giocata a giro che si spegne di poco a lato. La deviazione sembrava esserci, ma non è stato concesso l'angolo.