La Prefettura ha ordinato alcune misure restrittive in vista della finale di Coppa Italia fra Lazio e Atalanta.



Ecco il comunicato:

In occasione della gara Atalanta-Lazio, valida per la finale di TIM Cup, in programmo allo Stadio Olimpico di Roma il 15 maggio p.v. alle ore 20:45, per motivi di sicurezza il Prefetto della Provincia di Roma ordina il “divieto di vendita dei tagliandi ai cittadini stranieri residenti all’estero”.

Per il suddetto incontro calcistico è stato inoltre decretato “il divieto di vendita per asporto e di trasporto nella pubblica via di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro”. Tale ordine “è esteso a tutti gli esercizi commerciali (alimentari, bar, pizzerie, ristoranti, ecc.) che insistono nei sotto indicati piani stradali: