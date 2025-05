Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tutto o niente, un'ultima gara che vale molto di più:Allo stadio Olimpico di Roma c'è in palio molto di più che un singolo trofeo:, un obiettivo diventato fondamentale per le due squadre.Le due squadre arrivano all’atto finale in maniera diametralmente opposta dopo l’ultimo incrocio che le ha viste protagoniste, con i rossoneri che hanno vinto in rimonta a San Siro per 3-1:(in casa contro l’Inter)

Tutte le informazioni su Milan-Bologna: quando si gioca, formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Partita: Milan-Bologna

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Orario: 21.00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Sportmediaset.it, Mediaset Infinity

I meneghini guidati da Conceicao vanno alla caccia del pass per l’Europa e della sesta Coppa Italia della propria storia (trofeo che manca da ben 22 anni); emiliani che invece vogliono alzare una coppa vinta solamente in due occasioni (1970 e 1974).: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Gimenez, Leao. Allenatore: Conceicao.

: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano.è pronto a confermare il modulo tattico visto negli ultimi impegni, con una linea a 3 composta dainsieme a. L’inglese è uscito malconcio a causa di un giramento di testa, ma dovrebbe recuperare per la finale: in alternativa, pronto. Nessun dubbio tra centrocampo e attacco con i rientri didall’infortunio e di(squalificato in campionato). Unico ballottaggio fra, con il messicano favorito dopo l’ultima doppietta.

In casa Bologna,rivede le sue pedine fondamentali: tornano(lasciati a riposo), così comesu cui verranno sciolti gli ultimi dubbi nelle ore che ci avvicinano alla finalissima. Prontiad avere una nuova chance da titolare in caso di forfait. I minuti dia San Siro sono stati propedeutici a una maglia dal 1’, conche si accomoderà in panchina.La sfida tra Milan e Bologna sarà trasmessa in diretta in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset, che detiene i diritti per l'edizione 2024/25 della Coppa Italia: il canale di riferimento sarà Canale 5.

Milan-Bologna sarà disponibile anche in diretta streaming attraverso il servizio Mediaset Infinity sull'app disponibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o collegandosi sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche sul sito sportmediaset.it.Attesa per capire a chi sarà affidata la telecronaca della partita.