Terzo confronto stagionale tra le due squadre, finora una vittoria a testa. Il «2» della Juventus vale 2,10, il Napoli insegue a 3,65. La rete di CR7 è a 2,20, “Ciro” è vicino, a 2,75.



Otto anni fa finì 2-0 per il Napoli. Sulla panchina degli azzurri c'era Mazzarri, su quella della Juve sedeva Conte. Il precedente è però troppo remoto per influire sul pronostico della finale di Coppa Italia di domani all'Olimpico: per i trader il «2» della Juve vale 2,10 e segna un gap piuttosto ampio rispetto al segno «1» partenopeo, dato a 3,65. Il pareggio al 90', che porterebbe la sfida direttamente ai rigori, si gioca a 3,30. Si può anche giocare il testa a testa “Coppa in mano”: in questo caso, la differenza è di un punto: Juve a 1,50, Napoli a 2,50. Le due squadre sono arrivate all'ultimo atto attraverso semifinali povere di reti. L'esito Under è in effetti ritenuto probabile, a 1,70, anche se in questa stagione i due confronti diretti in campionato si sono risolti in risultati da Over: 4-3 per la Juventus allo Stadium il 31 agosto, 2-1 per il Napoli al San Paolo il 26 gennaio. Reduce da una prestazione opaca in semifinale, Cristiano Ronaldo è comunque il bomber più “caldo” del match. La sua rete è offerta a 2,20, ma è possibile pure alzare la quota fino a 9,00 immaginando che la stoccata vincente avvenga di sinistro. Dall'altra parte, atteso il gol di Mertens, a 2,75, ma anche per lui c'è una scommessa ad hoc: una sua rete di destro vale 4,50.