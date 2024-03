Finale Coppa Italia Serie C, diffidati Padova-Catania: chi salta il ritorno in caso di ammonizione

Tutto è pronto, domani Padova e Catania si affrontano con in palio la conquista della Coppa Italia Serie C: all'Euganeo la gara di andata, mentre il ritorno si giocherà tra due settimane in Sicilia, al Massimino.



Cosa dice il regolamento della competizioni in merito ai cartellini? Il regolamento della Coppa Italia Serie C prevede che un calciatore vada in diffida già dopo la prima ammonizione. Questo significa che basta accumulare due cartellini gialli per far scattare la squalifica. Di seguito la lista dei calciatori diffidati e squalificati della finale.



PADOVA, SQUALIFICATI E DIFFIDATI



Squalificati:



Nessuno



Diffidati:

Belli

Capelli

Cretella

Delli Carri

Dezi

Fusi

Kirwan

Villa





CATANIA, SQUALIFICATI E DIFFIDATI



Squalificati:



Nessuno



Diffidati:



Albertoni

Bouah

Celli

Cianci

Chiarella

Kontek

Monaco

Quaini

Rapisarda

Sturaro