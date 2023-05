Evitare assembramenti complicati da gestire, offrire ai tifosi un posto sicuro dove tifare e, perché no, incassare qualcosa mantenendo prezzi popolari, perché la priorità è permettere a più persone possibile di godersi lo spettacolo: l'Inter si sta muovendo e, secondo La Gazzetta dello Sport, è a buon punto, in accordo con il Comune di Milano, per l'apertura dello stadio Meazza a tutti i tifosi che vorranno guardare la finale del 10 giugno contro il Manchester City sul maxischermo.



I DETTAGLI - Dovrebbero essere circa 30.000 i posti a disposizione. Di certo c’è che saranno utilizzati il prato (come in occasione dei concerti), tutti e tre gli anelli del "rosso" e probabilmente gli spicchi laterali del "verde" e del "blu". Quando ogni aspetto sarà definito, la società comunicherà il circuito attraverso il quale saranno acquistabili i biglietti.