«Innanzitutto una premessa: la società è delusa dal limitato numero di biglietti a disposizione di entrambe le tifoserie per questa storica partita. A nostro avviso, un grande evento come Roma-Feyenoord, la prima finale di Europa Conference League, avrebbe meritato un palcoscenico più grande con decine di migliaia di spettatori di entrambi i club.». Con queste parole inizia il comunicato del Feyenoord con cui il club olandese annuncia le procedure per assegnare i 3000 tagliandi messi a disposizione dell'Uefa per i propri sostenitori. In questo senso il Feyenoord ha scelto la stessa linea annunciata dalla Roma nei giorni scorsi: i biglietti saranno riservati tutti agli abbonati. Dalle 13 di oggi, fino alle ore 9 di domani mattina, parte l'assegnazione dei codici di accesso dell'UEFA, che consentiranno ai sostenitori olandesi di ottenere i tagliandi per la finale di Tirana. Come nel caso della Roma, si prevede che i tagliandi vadano esauriti in poco tempo. Al momento sono circa 3000 gli utenti segnalati in coda sul sistema.