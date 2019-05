È il giorno della prima finale. In attesa di quella di Champions di sabato, questa sera Chelsea e Arsenal si affrontano per giocarsi l'Europa League. ​Calcio d'inizio alle 21 allo stadio Olimpico di Baku per la sfida diretta dall'italiano Rocchi. Una gara che può segnare la fine dell'avventura di Maurizio Sarri ai blues (è sempre forte l'interesse della Juventus) anche dopo l'episodio di nervosismo di ieri, al termine della rifinitura di Higuain e compagni allo stadio. Di fronte, i Gunners di Unai Emery, che non avrà a disposizione Mkhitaryan per via delle tensione politiche tra Armenia e Azerbaijan. Di seguito le probabili formazioni e dove vedere la finale di Europa League in tv.



CHELSEA-ARSENAL (ore 21, Tv8 e Sky Sport Uno)



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, D.Luiz, Emerson; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.



Arsenal: Cech; Sokratis, Koscielny, ​Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.