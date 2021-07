. Ed è per questo che, in vista della finale di domani sera a Wembley,. "Tifiamo Italia, ma la mascherina va usata anche all’aperto in presenza di assembramenti" è l'ammonizione di Roberto Speranza, ministro della Salute.. Dalle 18, infatti, vietata la vendita di qualsiasi bevanda in vetro o lattina. Vietato anche consumare in strada dalle 21 alle 2 del mattino. Su disposizione della Questura, inoltre, verranno organizzati varchi di sicurezza intorno al maxischermo di Piazza Maggiore.. Come a, dove il sindaco Sala ha rinunciato ai maxischermi per prudenza. Stesso discorso per, dove la sindaca Appennino ha spiegato: "Data l’attuale situazione pandemica non riteniamo opportuno creare luoghi di aggregazione come un maxischermo in piazza". Eccessiva organizzazione e pericolo troppo grande sono le motivazioni che hanno spinto anchea fare un passo indietro. E con lei anche. Piazze vuote per arginare il nemico Covid. Ma sul divano, nei giardini o nei locali sarà comunque festa azzurra. In attesa dell'avversario Inghilterra...