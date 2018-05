Giornata storica per la nazionale Italiana: l'Italia Under 17 ha disputato infatti alle 19.15 la finale dell'Europeo di categoria, in programma al 'Rotherham United Stadium' di Rotherham, in Inghilterra. Gli azzurrini, qualificatisi all'epilogo dell'Europeo di categoria, hanno perso ai rigori per 6-3 contro la temibile Olanda, che aveva eliminato i padroni di casa dell'Inghilterra. La squadra di Carmine Nunziata avevasconfitto in semifinale i pari età del Belgio per 2-1: l'unica volta che l'Under 17 aveva raggiunto l'ultimo atto della competizione risale al 2013, quando a esultare fu la Russia dopo i calci di rigore. Anche questa volta 11 metri decisivi: l'Italia ne segna solo uno, con Freddi Greco, mentre gli oranje ben quattro, con Burger, Ihattaren, J. Maduro e Hendriks. Errori azzurri di Armini e Vergani. I minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-2: vantaggio olandese con J. Maduro, poi ribaltone Italia con i grandissimi gol di Ricci e Ricciardi, entrambi propiziati dal neo-entrato Fagioli, prima del definitivo pari di Brobbey.



IL PERCORSO - Entrambe le squadre avevano vinto il proprio girone: l'Italia ha avuto la meglio nella classifica avulsa su Inghilterra e Svizzera con 6 punti, l'Olanda ha chiuso a quota 9 vincendo tutti e tre gli incontri previsti. Per gli azzurrini percorso meno arduo nella fase a eliminazione diretta: successi negli 80 minuti contro Svezia e Belgio, mentre la nazionale 'orange' ha dovuto faticare contro Irlanda e Inghilterra, entrambe battute dopo la lotteria dei rigori.



Finale domenica 20 maggio ore 19.15



Italia-Olanda 2-2

46' J. Maduro (O)​, 61' Ricci (I), 63' Riccardi (I), 73' Brobbey (O).



Ammoniti: 23' Leone (I), 53' Ricci (I), 58' Gyabuua (I), 82' Hendriks (O).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Italia (4-3-1-2): Russo; Barazzetta, Armini, Gozzi Iweru, Brogni; Gyabuaa, Leone (dal 55' Fagioli), Ricci (dal 79' Rovella), Greco; Vergani, Riccardi.



Olanda (4-3-3): Korevaar; J. Maduro, van Gelderen, Mamengi, Hendriks; Q. Maduro, Gravenberch (dal 69' Brobbey), Burger; Ihattaren, Redan, Tavsan (dal 64' Summerville)



LA CRONACA:



73' - Pareggio Olanda: segna Brobbey svettando in area con un bel colpo di testa.



62′ - RICCARDI, 2-1 ITALIA! Ancora Fagioli che apre per Riccardi, che con una conclusione straordinaria insacca in rete il gol del 2-1



60′ - RICCI, PAREGGIO ITALIA!!! Subito decisivo Fagioli che serve l’assist per Ricci, che dal limite dell’area calcia a giro in modo stupendo e insacca in rete il gol dell’1-1



45′ - Olanda in vantaggio: uno due tra Redan e J. Maduro, con quest’ultimo che calcia in porta dentro l’area. La sua conclusione viene deviata da un difensore azzurro e il pallone finisce così in porta, beffando Russo.