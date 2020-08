PRIMO TEMPO

SECONDO TEMPO

Una sfida affascinante, una coppa da sogno. Arsenal e Chelsea si sfidano a Wembley, senza pubblico, per la coppa d'Inghilterra.: è successo 2 volte in FA Cup nel 2002 e nel 2017 (in entrambi i casi a trionfare è stato l'Arsenal), 3 volte nel Community Shield (la supercoppa inglese, bilancio 2-1 sempre per l'Arsenal), una volta in Coppa di Lega (2007, successo del Chelsea) e una volta a livello internazionale, nella finale di Europa League di Baku giocata lo scorso anno e vinta dai Blues.: Martinez, Holding, Luiz, Tierney, Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles, Pepe, Lacazette, Aubameyang.Caballero, Azpilicueta, Zouma, Rudiger, James, Jorginho, Kovacic, Alonso, Mount, Giroud, Pulisic.1-16' Pulisic (C), 28' rig. Aubameyang (A)Mount prova a piazzare il destro, Martinez si allunga a sinistra e mette in corner.Grande azione del Chelsea, cross basso per Giroud, che tocca con il tacco per Pulisic, lo statunitense si infila tra due giocatori dei Gunners e batte Martinez con un tocco da pochi passi.dominio dei Blues, che creano ancora con Pulisic, Martinez risponde a mani unite.Punizione dal limite di Ceballos, che calcia alto. Nessun problema per Caballero.Aubameyang scarica per Pepe che dal limite fulmina Pepe, ma l'azione parte da una posizione di offside di Maitland-Niles.Azpilicueta allaccia Aubameyang appena entrato in area di rigore, per Taylor è penalty. Arriva anche la conferma del Var.Aubameyang spiazza Caballero, fa 1-1 e 28 in stagione.34' Cambio Chelsea: si fa male Azpilicueta, dentro Christensen.35' Ci prova Jorginho: Mount scarica all'indietro per Jorginho che arriva a rimorchio e mette altopunizione dal limite di Lacazette che calcia forte ma non trova la porta.Pulisic parte da centrocampo, accelera e arriva in area di rigore, piazza il destro ma non trova la porta. Nell'occasione si fa male, problema muscolare. Dentro Pedro.