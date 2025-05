Getty Images

Crystal Palace-Manchester City, Finale FA Cup



Crystal Palace-Manchester City 1-0



MARCATORI: 16' Eze (CP).



GOAL E AZIONI SALIENTI



16' - GOAL DEL CRYSTAL PALACE! La sblocca Eze: ripartenza perfetta delle Eagles, Mateta allarga per Munoz che mette in mezzo dalla destra, Eze anticipa Akanji e insacca per l'1-0.



14' - Ancora City in avanti: cross dalla sinistra di Doku, Savinho di testa ma la conclusione viene deviata in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo colpisce Akanji di testa, pallone di poco alto.



6' - City vicinissimo al goal: Haaland ci prova in acrobazia con il mancino, Henderson è reattivo e devia in corner.

: Henderson; Lacroix, Richards, Guehi; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Eze, Sarr; Mateta.. Glasner.: Ortega; Akanji, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Bernardo Silva, De Bruyne; Savinho, Marmoush, Doku; Haaland.. Guardiola.: Attwell.: -: -