L’edizione numero 138 della FA Cup sta per trovare il proprio vincitore: oggi pomeriggio alle 18 presso la storica cornice di Wembley si affrontano nella finale della coppa nazionale d'Inghilterra i neo-campioni della Premier League, ovvero il Manchester City di Pep Guardiola, e la sorpresa Watford di proprietà della famiglia Pozzo, alla ricerca dell’impresa di vincere la coppa e di centrare per la prima volta in Europa League dopo un ottimo campionato concluso al nono posto. Dopo aver trionfato per il secondo anno di fila in Premier League e aver conquistato la Coppa di Lega in finale contro il Chelsea, i Citizens cercano il treble e un trofeo che manca dal 2011, ma dovranno sfatare un record ancora imbattuto: diventare la prima squadra a vincere tutte e tre le competizioni inglesi, dopo aver eliminato nel loro cammino il Rotherham United, il Burnley, il Newport, lo Swansea e per finire il Brighton in semifinale. Il Watford di Javi Gracia invece, vuole per la prima volta la coppa e la storica qualificazione ai gironi di Europa League. Le Hornets hanno eliminato nella loro strada verso Wembley il Woking, il Newcastle, il QPR, il Crystal Palace e per finire il Wolverhampton, con la straordinaria rimonta guidata dall’ex milanista Gerard Deulofeu. Precedenti e bilancio in Premier però parlano chiaro: dopo dieci vittorie consecutive sugli Hornets e i 48 punti di differenza al termine del campionato, la squadra di Guardiola vola nei pronostici, anche se nelle ultime tre partite i Citizens hanno sempre subito gol contro i londinesi.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Gündogan, Silva, Bernardo; Sterling, Mahrez; Jesus.



WATFORD (4-4-2): Gomes; Femenia, Cathcart, Mariappa, Holebas; Hughes, Capoue, Doucouré, Pereyra; Deulofeu, Deeney.​





h 18.00 Wembley: Manchester City-Watford 1-0 - 26' David Silva (M) LIVE





LA CRONACA:



39' - RADDOPPIO CITY, GABRIEL JESUS! 33' - Ancora City. palla deliziosa di Gundogan, Gabriel Jesus anticipato prima del gol.



26' - GOL DEL CITY, DAVID SILVA! Doucouré perde un pallonE a metà campo, Sterling prova a calciare ma la palla si impenna: Silva ci arriva di testa, scambia con Sterling e tira di sinistro, trafiggendo Gomes. ​



21' - Doucouré protesta per un fallo di mani all'interno dell'area di rigore, l'arbitro lascia correre.



12' - Risposta del City con Bernardo Silva che calcia sul primo palo: para Gomes



11' - Micidiale contropiede del Watford, Deeney a tu per tu con Ederson, il brasiliano compie una gran parata



1' - Inizia il match