Tutto è pronto per stabilire chi sarà. Dopo la promozione ditoccherà a una tra ildi Daniele ildi Ruben, di frontenellain programma nella gloriosa cornice di Wembley, festeggiare la promozione: sia gli Whytes che i Saints erano retrocessi nella passata stagione e vogliono riconquistare subito il massimo livello del calcio inglese. Il Leeds ha chiuso terzo in campionato, a quota 90 punti, e in semifinale ha eliminato il Norwich, mentre il Southampton è arrivato quarto a quota 87, ed è reduce dall'eliminazione del West Bromwich Albion.

Leeds-Southampton LIVEMeslier; Gray, Rodon, Ampadu, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Summerville; Piroe.McCarthy; Walker-Pieters, Harwood, Bednarek, Sthepens; Smallbone, Downes, Aribo; Brooks, Armstrong, Fraser.