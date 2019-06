Il momento di assegnareè arrivato: dopo la promozione nella massima serie die le contemporanee retrocessioni nella serie cadetta di, questa sera(match spostato di mezz'ora rispetto all'orario iniziale per il passaggio nella zona del Giro d'Italia di ciclismo) presso lo Stadio Bentegodi di Verona va in scenatra i padroni di casa dell'guidati da Alfredoe la sorpresadi Robertovittoriosa per 2-0 giovedì sera nell'andata dello Stadio Tombolato, grazie alla doppietta di Davide Diaw. Le due squadre venete si giocano dunque l'ultimo slot per la Serie A del prossimo anno, con i patavini favoriti dato che possono permettersi di pareggiare e persino di perdere con un gol di scarto, mentre gli scaligeri dovranno quanto meno uguagliare quanto fatto dal Cittadella all'andata, dato che in caso di parità verrebbero promossi per la miglior classifica riportata nella stagione regolare (quinto posto contro settimo). Il Verona è giunto alla finale dei playoff dopo aver eliminato il Perugia e il Pescara, mentre il Cittadella ha fatto fuori lo Spezia e il Benevento. ​Si contano 10 precedenti affronti tra le due compagini e, dei 4 disputati tra le mura di casa dei veronesi, registriamo 3 vittorie in favore dei padroni di casa ed un pareggio in tutto: in questa stagione regolamentare il Verona ha sconfitto il Cittadella per 4-0.: Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Bianchetti, Vitale; Zaccagni, Gustafson, Henderson; Laribi, Di Carmine, Di Gaudio.Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Siega, Iori, Branca; Panico, Moncini, Diaw.​