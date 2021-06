Dopo lo 0-0 maturato all’andata, oggi è l'ultima chiamata: chi vince va in serie B, chi perde resta in C. La gara di ritorno della finale playoff va in scena oggi a partire dalle 18, allo stadio Moccagatta, tra Alessandria e Padova: in caso di parità al termine dei 90’ a decidere la promozione saranno i tempi supplementari e gli eventuali calci di rigore. La finalissima stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana.





h 18: Alessandria-Padova LIVE





LE PROBABILI FORMAZIONI:



Alessandria (3-4-1-2): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello; Corazza, Arrighini



Padova (4-3-3): Dini; Pelagatti, Rossettini, Kresic, Curcio; Germano, Hallfredsson, Hraiech; Chiricò, Ronaldo; Paponi.