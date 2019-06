Non c'è due senza tre? L'Inter campione in carica sfida l'Atalanta nella finale del campionato Primavera, dando la caccia alla decima vittoria nazionale. Si gioca allo stadio Tardini di Parma con calcio d'inizio alle ore 20.45. In semifinale l'Inter ha battuto 3-0 la Roma, mentre l'Atalanta ha superato 4-3 il Torino ai tempi supplementari.



Atalanta-Inter 0-0 (risultato parziale)



ATALANTA (4-2-3-1): Ndiaye; Zortea, Okoli, Heidenreich, Brogni; Da Riva, Ta Bi; Peli, Kulusevski, Cambiaghi; Piccoli. (A disp. Nozza Bielli, Bergonzi, Girgi, Guth, Louka, Traore, Ghislandi, Colley, Gyabuaa, Cortinovis, Kraja, Pina Gomes). All. Brambilla.



INTER (3-5-2): Dekic; Zappa, Nolan, Rizzo; Persyn, Gavioli, Pompetti, Schirò, Corrado; Colidio, Salcedo. (A disp. Pozzer, Stankovic, Grassini, Merola, Van den Eynden, Ntube, Attys, Esposito, Mulattieri, Roric, Gianelli, Pirola). All. Madonna.



ARBITRO: Marchetti di Ostia Lido (assistenti Palermo di Bari e Dell'Università di Aprilia, quarto ufficiale Cudini di Fermo).