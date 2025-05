Finale Primavera Fiorentina-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

I viola e i nerazzurri si affrontano nella finalissima del Campionato Primavera 1. La formazione toscana si è qualificata all'ultimo atto del torneo battendo 2-1 la Roma in semifinale, in una partita accompagnata dal caos che ha coinvolto Nicolò Zaniolo. I nerazzurri invece, dopo aver pareggiato 1-1 contro il Sassuolo nei tempi regolamentari, hanno staccato il pass per la finale imponendosi ai calci di rigore.Tutte le informazioni su Fiorentina-Inter:

: Fiorentina-Inter: venerdì 30 maggio 2025: 20.30: Sportitalia: Sportitalia: Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Keita, Gudelevicius, Harder, Scuderi; Tarantino, Rubino.. Galloppa.: Calligaris; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Cocchi; Topalovic, Zanchetta, Berenbruch; De Pieri, Spinaccé, Mosconi.. Zanchetta.- La sfida tra Fiorentina e Inter sarà trasmessa in esclusiva in diretta in chiaro da Sportitalia, canale numero 60 del Digitale Terrestre.

- Fiorentina-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming sia sull'app che sul sito di Sportitalia, selezionando la finestra dell'evento.