Le prime due classificate al termine della stagione regolare, Roma e Inter, si giocheranno domani sera il titolo Primavera 1 per la stagione 2021-22. I giallorossi del decano Alberto De Rossi dopo aver dominato il campionato si sono sbarazzati senza troppo difficoltà della Juventus, mentre l’Inter ha compiuto una clamorosa rimonta contro il Cagliari dopo essersi trovato sotto di tre gol a un quarto d’ora del termine. Per gli esperti previsto equilibrio, ma la convincente prestazione della semifinale più il primato in classifica rendono la Roma favorita, in quota a 2,05 contro il 2,90 del colpo dell’ex di Cristian Chivu, ora tecnico nerazzurro, arrivato in Italia da calciatore proprio in giallorosso nel 2003. Sale invece a 3,65 il segno «X». Previsto spettacolo tra le due formazioni al “Mapei Stadium”, come spesso succede in una categoria dove le qualità personali prevalgono ancora sulla tattica, con l’Over 2.5 a 1,43 nettamente avanti su una gara con meno di tre gol offerta a 2,50. Per quanto riguarda il risultato esatto invece è in pole position l’1-1 a 7,70 seguito dal 2-1 a favore della Roma offerto a 9. Vale invece 20 volte la posta l’1-3 per la Beneamata, a caccia del decimo titolo della storia nella categoria.