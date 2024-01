Finale Supercoppa italiana: data, orario e dove vederla

Questo è l'anno zero per il nuovo formato della Supercoppa italiana: quattro squadre, semifinali e finale.(dopo il rientro dall'Arabia Saudita dovrebbe arrivare il via libera per il prestito al Frosinone). Dall'altra parte del tabellone una tra Inter e Lazio, che stasera si affronteranno nell'altra semifinale in programma alle ore 20.- La finale della Supercoppa italiana. E' lo stadio dell'All Nassr dove gioca Cristiano Ronaldo, 25mila spettatori per un impianto inaugurato nel 2015. La partita sarà visibile in tv su canale tv Canale 5 (numero 5 digitale terrestre, 105 via Sky) e in streaming su Canale 5 sulla piattaforma Mediaset Infinity.