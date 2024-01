La finale della prima edizione della Supercoppa italiana con il nuovo formato a 4 sarà Napoli-Inter. Le due squadre hanno vinto rispettivamente contro Fiorentina e Lazio con lo stesso punteggio di 3-0, e lunedì alle 20 si affronteranno nella finalissima che si giocherà a all'Al-Awwal Park Stadium di Riyad. E' lo stadio dell'All Nassr dove gioca Cristiano Ronaldo, 25mila spettatori per un impianto inaugurato nel 2015.



FINALE SUPERCOPPA ITALIANA: DATA, ORARIO E DOVE VEDERLA



LA NOVITA' - Se la gara dovesse finire in parità alla fine dei tempi regolamentari si va direttamente ai calci di rigore. Così come per le due semifinali, non sono previsti i tempi supplementari. Se, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla Lega Serie A, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore.