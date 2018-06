L’Inter Under 15 vince 5-0 contro la Juventus e solleva al cielo lo scudetto di categoria. Si tratta del nono titolo per l’Under 15 nerazzurra, il quarto negli ultimi 7 anni. L’ultimo trionfo risale al 2015 con i 2000 (4-3 al Parma), tra i quali figuravano Bettella, Gavioli, Schirò e Merola. ‘Vendicata’ la finale dello scorso anno che vide trionfare la Juventus per 2-0.