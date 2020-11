Quante volte i tifosi bianconeri, ma soprattutto dirigenti e componenti dello staff tecnico della Juve, hanno avuto questo pensiero a proposito di Federico? Negli ultimi due anni forse tante, tantissime volte. Qualcuno potrebbe pure pensare troppe. Ma. Una puntualizzazione necessaria, perché in fondo anche lui è stato uno dei protagonisti di questo biennio azzurro che ha visto l'Italia di Roberto Mancini riportare entusiasmo tra tifosi e appassionati. Con la Juve però solo una serie di delusioni con qualche lampo nel buio. Che ora è arrivato, ancora una volta: bella prestazione con il Cagliari anche se non eccellente, un gol annullato, un paio di occasioni sprecate e almeno altrettante costruite per i compagni., in scadenza il 30 giugno 2022, in quanto valore aggiunto di una Juve in ogni caso alla ricerca di elementi su cui rifondare uno zoccolo duro, possibilmente con giocatori italiani.Un'opzione sempre scartata dallo stesso Bernardeschi fino ancora a settembre, ma da qualche settimana presa in considerazione perché una svolta si rende necessaria in un senso o nell'altro. Forse proprio il concretizzarsi dell'addio ha smosso qualcosa. Intanto col Cagliari si è visto un Bernardeschi di buon livello.