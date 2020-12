IL TABELLINO

Troppa la differenza tecnica rispetto alla, come era apparso evidente già all’andata in. L’ex viola ha segnato per conto suo il primo gol ed è stato decisivo anche nella seconda e terza rete bianconera. Serviva auna risposta di questo tipo dopo le incertezze col(vittoria senza gioco) e soprattutto dopo il pareggio di. Tuttavia, per conquistare il primo posto del girone dovrà fare un’impresa sul campo del Barcellona che ha schiantato il Ferencvaros a Budapest. Vista la sconfitta per 0-2 nello scontro diretto a Torino, ai campioni d’Italia non basterà vincere al Camp Nou con lo stesso punteggio perché così sarebbero battuti nettamente per la differenza-reti (+14 per i catalani, +7 per i bianconeri),, così finirebbero al primo posto per il maggior numero di gol realizzati in trasferta. Un’impresa, appunto.Senza strafare, ma con forza e decisione,. Da questa nitida vittoria sono arrivate solo buone notizie. La migliore sul conto di Federicoche ha segnato la sua prima rete nellaproprio in. Ci ha provato due volte e ha fatto centro alla terza occasione, dopo un attacco alla profondità die il cross-assist di Alex Sandro. Chiesa ha colpito di testa, staccando su(non un cliente facile, peraltro), la palla è entrata anche per il goffo intervento del portiere. Nel primo tempo, Chiesa è stato utile ed efficace anche nei recuperi difensivi; nel secondo ha sfondato a ripetizione e partecipato con un assist e un pre-assist gli altri due gol della Juve.. Prima dell’1-0, la Juve aveva concluso 6 volte e in un’occasione (di Morata) era stata vicinissima al gol (paratona d’istinto di Buschan). Dopo l’1-0, invece, traversa piena di Ronaldo, sempre su assist di Alex Sandro: vista la partenza del tiro (ai bordi dell’area piccola), va considerato un gol sbagliato. Per 40' la Dinamo davanti è stata inesistente.Ma appena la Juve ha rallentato, nel finale del primo tempo, la squadra ucraina ha preso campo e ha costruito una clamorosa palla-gol sfruttando un brutto errore dit che in questa partita ha giocato a sinistra e non a destra di. Cross di, il centrale olandese ha capito male la traiettoria della palla e l’ha bucata, assist di petto di Verbic per, ostacolato dall’arrivo del suo compagno Shepaliev, sulla conclusione da due passiPoco prima, Bonucci aveva rischiato un rigore su Verbic: la signora Frappart era a un passo e ha deciso che fosse tutto regolare.Le altre buone notizie per il tecnico bianconero (che rispetto alla gara di Benevento aveva fatto sei cambi) sono giunte dai due terzini., al rientro dopo il problema muscolare, ha giocato a destra, in una posizione nuova per lui anche se, attaccando la Juve a tre, faceva in realtà il terzo centrale e ha controllato agevolmente il tecniconel primo tempo e Tsygankov nel secondo. Sull’altro versante spingeva a buon ritmo, alla ricerca della condizione migliore. Ricerca conclusa visto che dal suo piede sinistro sono partiti il cross per la rete di Chiesa e l’assist per la traversa di Ronaldo.La Juve ha un po’ sofferto i primi 10' del secondo tempo, quando laha dato il meglio di sé come palleggio e forza offensiva.ha fatto un’altra bella parata su tiro-cross di, ma poi si è scatenato di nuovo Chiesa. Col primo attacco ha creato scompiglio in area ucraina (ha sbagliato però la scelta finale, doveva tirare invece ha messo la palla in mezzo), con la seconda ha spinto la Juve al 2-0 e. L’ex viola ha sfondato a destra (Mykolenko non reggeva i suoi scatti), cross per Morata, respinta corta e disperata di Buschan, la palla è schizzata a Ronaldo a cui è bastato appoggiarla in rete. Abbraccio per i suoi 750 gol in carriera.Sul 2-0, Pirlo ha tolto Bonucci (al rientro) per mettere Danilo (a destra) e riportare Demiral al centro. L’altro cambio era per, uno dei pochi bianconeri in ombra, per. La Juve non ha smesso di attaccare e ancora una volta un furioso attacco diha dato ai suoi il terzo gol: scambio con, l’ex viola ha messo la palla al centro dell’area per Morata, controllo, dribbling, freddezza, gol.. L’ultimo bianconero a realizzare almeno 6 gol in una fase a gironi di Champions League era stato David Trezeguet, nel 2001/02. Ne aveva fatti proprio sei, lo spagnolo può ancora superarlo. O: pt 21' Chiesa (J); st 12' Ronaldo (J), 21' Morata (J).: pt 21' Alex Sandro (J), 12' Morata (J), 21' Chiesa (J).: Szczesny; Demiral (24' st Dragusin), Bonucci (17' st Danilo), De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (31' st Kulusevski), Bentancur (31' st Arthur), McKennie, Ramsey (17' st Bernardeschi); Morata, Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Dybala, Cuadrado, Rabiot, Da Graca, Frabotta, Portanova. All. Pirlo.Bushchan; Kedziona, Zabarny, Popov, Mykolenko (39' st Karavaev); Sydorchuk; Tsygankov (46' st Lednev), Shepeliev (28' st Garmash), Shaparenko, Rodrigues (28' st De Pena); Verbic (28' st Supriaga). A disp. Neshcheret, Borko, Baluta, Shabanov, Andriyeski,, Clayton, Syrota. All. Lucescu.: Frappart (Francia).Millot (Francia).: pt 10' Bentancur (J), 27' Zabarnyi (D); st 35' Shaparenko (D).