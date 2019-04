Sono passati più di 590 giorni dall’ultimo episodio. 590 giorni di domande, riflessioni e ricerca di risposte. 590 giorni per l’ultima rincorsa al Trono di Spade. Ci si era lasciati con Viserion, diventato un drago Estraneo, che demolisce il muro di ghiaccio, di fatto dando via alla Grande Guerra. Questa notte parte la stagione finale di Game of Thrones: gli occhi saranno incollati agli schermi, i pollici saranno pronti a twittare tra #GoT, #GoTS8, #ForTheThrone, la testa sarà piena di domande. Come si riparte? Da cosa si riparte? Da chi si riparte?. Già, perché dove si finisce è diventato noto a tutti qualche giorno fa.



+++ALLERTA SPOILER (CALCISTICO)+++





TRONO LOCO - No, non è una hit estiva latinoamericana, tranquilli. Nessun tormentano sudamericano. Ma qualcosa di ‘Loco’ c’è. Qualche giorno fa Nikolaj Coster-Waldau, attore danese che interpreta Jaime Lannister, in viaggio solitario verso il Nord dopo aver ‘rotto’ con la sorella Cersei, ha spoilerato chi sarà l’uomo che metterà tutti d’accordo sedendosi sul trono. Un personaggio mai menzionato, con conseguente finale a sorpresa: Marcelo Bielsa.

UN MAGO - Ospite al Jimmy Kimmel Live, l’attore danese, visto anche in Wimbledon, ha dichiarato questo: “Tutti pensano che il prescelto sia Jon Snow, ma c’è anche questo ragazzo di nome Bielsa. E’ un ragazzo che viene e arriva magicamente e trasforma questo mondo in bene. Quando tutto è perduto, verrà verso nord e lo trasformerà magicamente in uno splendido paradiso. E poi tutti diranno “In Bielsa we trust””. Marcelo Bielsa si siederà sul Trono di Spade. E se lo dice Jaime Lannister...



TIFOSO DEL LEEDS - Sveliamo l'arcano: Lannister è un White, un Peacock, un tifoso del Leeds United. Quel Leeds Unites che sta tentando la scalata per un ritorno in Premier League, da cui manca da 15 anni. E Bielsa può essere l’uomo giusto: secondo in classifica con 82 punti, a ora sarebbe promosso direttamente, realizzando qualcosa di storico. “Non voglio che tu sia un eroe: gli eroi fanno cose stupide, quindi in genere muoiono” dice Daenerys Targaryen. Magari Bielsa non si siederà sul Trono di Spade. Ma a lui basterebbe quello della Championship, tanto basta per riportare il Leeds in Premier. E diventare eroe. Un po' maestro e un po' Loco.



