IL TABELLINO

. Nella trasferta insidiosa die con buona parte della critica che vedeva Maurizioaddirittura già prossimo all’esonero (ma queste voci c’erano anche conl’anno scorso dopo la sconfitta acon l’), la squadra tira fuori una prestazione buona (anche se non eccellente), segna due gol (prima un rigore di, poi una magia di), colpisce un palo (Bernardeschi), vince senza subire e resta in testa alla classifica almeno fino a venerdì quando affronterà il Lecce, maltrattato in casa anche dal Milan.Come quasi sempre (eccezion fatta per la seconda vittoria sull’Inter), non si è vista ancora la squadra che ivorrebbero, ma - per la verità - nemmeno quella che ha prodotto zero gol tra la semifinale e la finale (persa ai rigori) di Coppa Italia.Questa volta l’allenatore non ha sbagliato nulla: né la scelta dilaterale basso di sinistra, né quella di, a destra, al posto di. Per la verità Sarri ha optato anche peral posto i dicon esiti non sufficienti.Tuttavia, dopo la Coppa, il turnover doveva essere attuato per necessità. Così sono rientrati anche(stranamente incerto con i piedi tanto da rischiare tre volte una clamorosa frittata) e(molto bravo nelle due fasi).. Non si capisce come siffattovoglia condizionare Sarri pretendendo di giocare a sinistra. Strano che Ronaldo non abbia capito che il problema non è la posizione,Se è vero cheha trasformato il rigore dell’1-0 (Denswil tira la maglia a De Ligt su un calcio d’angolo, il Var vede, Rocchi no) è altrettanto vero che di lui si ricordano solo un tiro pericoloso ad inizio di partita e due errori clamorosi nella ripresa. Nel primo caso, lanciato da Bernardeschi, sbaglia da solo il tocco sull’uscita di. Nel secondo, anziché servire uno dei due compagni meglio piazzati di lui, sceglie la conclusione sul fondo al termine di un contropiede bianconero.In attesa che, oltre all’eterno dissidente Mario Sconcerti,, Sarri ha avuto ragione in pieno con, per conto mio il migliore in campo almeno fino al 70’. L’ex fiorentino non solo ha confezionato per Dybala un assist di tacco che ha liberato il compagno al limite dell’area, ma ha anche colpito un palo con una conclusione a giro dal vertice dell’area di rigore (palla da destra sul palo di sinistra) che avrebbe reso ancor più spettacolare la sua prova.La verità è che, al contrario del passato,, ha accorciato sempre sugli avversari, ha conquistato almeno un paio di palloni dei difensori del Bologna in uscita e si è reso utile, senza pleonastici fronzoli, in fase di ripiegamento. Bravo, dunque, non solo a destra (ottima la catena di gioco con Cuadrado), ma a tuttocampo.Non come lui, ma quasi, stava giocandoa sinistra, ma sul più bello, cioè esattamente in un’azione d’attacco, ha sentito tirare la coscia sinistra e si è dovuto fermare. Infortunio serio proprio nel momento in cui l’assenza digli avrebbe fornito una serie di opportunità da sfruttare.Al posto di De Sciglio è entrato lo sventuratoche, purtroppo per lui, a sinistra non ci sa stare e, nell’occasione, era più di contraggenio che mai. Così, prima ha commesso un fallo su Juwara che gli è costato il giallo (ma sarebbe dovuto essere rosso diretto), poi si è ripetuto, ancora su Juwara, ed è stato espulso.Alla fine mancavano cinque minuti più il recupero (altri cinque), ma la Juve ha trovato il modo di andare lo stesso in. Un po’ perché le energie erano finite, molto perché Douglas Costa (sostituto di Dybala) non aiutava in fase difensiva.perché piuttosto di giocare a tre, Sarri si taglia un dito di una mano (sempre quattro, comunque quattro).Il problema, forse, non sarà il Lecce (ma in questa fase sarei prudente), il problema sono le prossime cinque partite (almeno) da affrontare senza un esterno sinistro di ruolo.La Juve rialza la testa, ma non può vivere solo sui rigori (anche se c’era) e le invenzioni di Dybala. Serve Higuain, un altro dei rinnegati dell’estate scorsa, a cui sarà fondamentale aggrapparsi.Bologna-Juventus: 0-2Marcatori: 23’ p.t. Ronaldo (rig.), 36’ p.t. Dybala.Assist: 36' p.t. Bernardeschi.Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel (36’ s.t. Poli), Svanberg (12’ s.t. Palacio); Orsolini (36’ s.t. Juwara), Soriano (30’ s.t. Dominguez), Sansone (36’ s.t. Cangiano); Barrow. All. Mihajlovic.Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio (21’ s.t. Danilo); Bentancur, Pjanic (25’ s.t. Ramsey), Rabiot (25’ s.t. Matuidi); Bernardeschi, Dybala (34’ s.t. Douglas Costa), Ronaldo. All. Sarri.Arbitro: Rocchi di Firenze.Ammoniti: 35’ p.t. Soriano (B), 20’ s.t. De Sciglio (J), 23’ s.t. Bentancur (J), 37’ s.t. Danilo (J).Espulsi: 46’ s.t. Danilo (J).