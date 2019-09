Se qualcuno mi avesse detto a dicembre 2018 che dopo 9 mesi sarei stato qui seduto a scrivere quello che fra poco leggerete non ci avrei mai creduto.Incredibile! Se sgrano gli occhi e leggo attentamente le mie ultime righe quasi rido.è ancora indelebile nella mia memoria, così come i gol in Champions e il rigore “cucchiaio” da 3 punti contro l’Udinese. Eppure eccomi qui.. Lo “zio” ha vinto tanto, il “capitano” ha vinto tutto, rinunciando a soldi e prestigio nel momento più difficile della storia nerazzurra. Avrebbe potuto scappare al Real o al Barca, chiedere più soldi per rimanere ma non lo ha fatto. Gli è stata tolta la fascia (si è successo anche a lui) per metterla sul braccio di Ronaldo ma lui non si è lamentato, non ha smesso di giocare e sudare, anzi ha pure coccolato quel Fenomeno che faceva vincere partite e collezionava gol a raffica.Questo è amore, questo vuol dire amare l’Inter.. Infatti “Pupi” oggi è vice presidente e ambasciatore nerazzurro nel mondo, amato dai suoi tifosi e dai suoi avversari. Un personaggio trasversale come solo i grandi professionisti dotati anche di un grande cuore possono diventare.Le opinioni lasciano spazio ai numeri e su quelli si può discutere poco. Icardi sa segnare e non ha mai smesso di farlo. Sarebbe però meglio dire che non aveva mai smesso di farlo fino al “caos Wanda”.. Ogni settimana ci toccava assistere allo spettacolo della signora Wanda che non perdeva occasione per svelare i segreti dello spogliatoio nerazzurro, per giudicare la società, l’allenatore, i giocatori e la stampa sempre nel nome, a suo dire, della verità e della giustizia.. In quelle quattro mura può succedere di tutto ma li deve rimanere, tra quelle quattro mura bisogna poi risolvere le questioni. Wanda Nara e Icardi questo sacro vincolo l’hanno violato più e più volte rovinando il clima di un ambiente di lavoro sempre più teso e infuocato.per il bene dell’Inter. In quel momento dove avevano lasciato tutto questo grande amore per i colori e per i tifosi nerazzurri?Inutile sarebbe fare ora il riassunto delle puntate della “telenovela”, tutti ormai le sappiamo a memoria manco fossero gli episodi della serie “Friends”.. Le premesse ci sono tutte.Mauro è a Parigi dove gli auguro di fare benissimo e soprattutto di meritarselo., almeno per questi 12 mesi, a parlare della nuova avventura del suo assistito senza violare la privacy nerazzurra e senza minare la tranquillità di un ambiente che per costruire e vincere ha bisogno di tutto tranne che delle solite “sparate” per farsi notare.Capisco la voglia di essere protagonisti ma quando si eccede le persone di buon senso dovrebbero fermarsi e pensare. Ci spero ancora ma comunque rimango allergico alle illusioni.. Da quelle quattro mura lui è rimasto fuori e lo spogliatoio ha chiuso la porta a chiave.