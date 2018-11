Ci sono voluti quasi sei mesi, ma il Napoli è finalmente pronto ad abbracciare Alex Meret. L'infortunio al braccio subito in estate ha costretto l'ex portiere dell'Udinese a saltare praticamente tutta la preparazione estiva, qualche ricaduta durante il percorso di recupero ne ha rallentato il decorso. Ma ora il classe '97 è finalmente pronto, da diversi giorni si allena regolarmente con i compagni di squadra e presto, molto presto, avrà anche l'occasione per tornare in campo e prendersi quella porta che, nei piani estivi del club, era sua di diritto.



DECISO IL DEBUTTO - C'è anche già una data segnata sul calendario per vederlo nuovamente indossare i guanti in una partita ufficiale: sabato 8 dicembre, il giorno in cui al San Paolo arriverà il Frosinone. Lo staff di Carlo Ancelotti è al lavoro per preparare Meret e farlo essere al cento per cento per quel giorno. Tra Karnezis e Ospina, che si sono alternati in questa prima parte di stagione, sta scoccando l'ora di Meret.