Vediamo. Vediamo che succede. Perchè poi alla fine, come dice qualche dirimpettaio “'nvidiosso”,Certo, ci saranno pareti più impegnative da scalare, questo è chiaro, ma non è quel che conta. Anzi. Quel che è evidente a me e a molti immagino, è cheche l'unica opzione sia la vittoria. In brutale sintesi,. Quel gol di Cristante, per dirne una, ma l'avete visto? Le pallide squadre degli ultimi anni, anche belle ma fragili e poco 'maschie' – come si diceva un secolo fa – quella furbata l'avrebbero subita, magari perdendo anche la partita. E invece. Certo,. Contro la Fiorentina e contro il Sassuolo, tra gol convalidati alla Roma e annullati al nemico, è stato un bel godere. Occhio: non voglio mica dire che la Roma vince per fortuna ma più semplicemente che il veccho adagio – la fortuna aiuta gli audaci – come i jeans e la Coca Cola non passa mai di moda.. Lo sappiamo: nulla di quello che fa Mourinho è casuale e il suo tentativo è chiaro.Sa perfettamente e ieri lo ha anche detto, che un paio di squadre hanno una rosa superiore, ma sa anche che. Mou sa quanto i tifosi possano essere l'elemento decisivo per galvanizzare i suoi e farli sentire a livello delle squadre top, pur con qualche carenza in rosa.Un tutti per uno, uno per tutti in versione pallonara, accettando il rischio di perderla la partita, ma arrembando sospinti da incosciente, bellissima euforia collettiva.. Anzi, più che allenatore, con il suo leader, Josè Mourinho.