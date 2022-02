. E in realtà non era nemmeno previsto fino alla svolta impartita dalla proprietà, quindi dalla coppiache hanno dato l'impulso decisivo all'affondo per Dusane a un'ultima settimana perfetta o quasi. Perché: tra gli esuberi è partito il solo Aaronproprio solo a patto che andasse via, le condizioni strappate dai Rangers sono poco convenienti ma forse era il messaggio a essere ancor più importante, alla fine il gallese è andato via.Poi è il campo a decidere il reale valore di queste operazioni, ma quando il mercato si è concluso e in campo ci si deve ancora tornare, il voto sul mercato della Juve rasenta la perfezione. A maggior ragione considerando il fatto che sia successo tutto in dieci giorni o quasi, non erano solo frasi di circostanza quelle di Allegri nelle varie conferenze stampa: dopo l'infortunio di Federico Chiesa, infatti,, anticipando la concorrenza e garantendo quelle caratteristiche che Allegri tanto voleva. Ora quindi, tocca a Max., è stato preso per questo, rappresentando l'unico vero colpo del mercato estivo (oltre a Manuel). Non basterà agganciare il treno delle prime quattro, bisognerà mettere le basi per arrivare allo scudetto dell'anno prossimo. Sarà fondamentale arrivare il più avanti possibile in Champions già ora (quarti obiettivo minimo). Si dovrà vivere la Coppa Italia come un reale obiettivo, forse unico modo rimasto per allungare la clamorosa striscia di dieci stagioni consecutive con almeno un trofeo vinto