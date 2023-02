Erano attesissime le parole di Wanda Nara sul gossip dell'anno che vedrebbe l'argentina in una storia clandestina con l'ex Inter Keita Baldé, mentre era ancora insieme a Mauro Icardi. La showgirl ha rotto il silenzio parlando con i giornalisti del programma LAM.



Incalzata da giornalisti e paparazzi davanti ad un fast food in compagnia della sorella Zaira, Wanda ha detto: "Non ho nulla da chiarire. Non si chiariscono le sciocchezze".