E se la Champions League non fosse più trasmessa dalle tv ma... su internet? A lanciare la clamorosa indiscrezione il Financial Times, secondo cui la Uefa starebbe pensando a una svolta radicale: trasformare il sito Uefa TV in un vero e proprio canale internet per trasmettere autonomamente in streaming le partite della Champions. Una parziale conferma arriva da Theodore Theodorosis, segretario generale dell'Uefa: "Per il momento abbiamo tanti partner e vogliamo continuare questi rapporti. Vogliamo soltanto essere pronti e avere alternative. I broadcaster tradizionali sono stati lì per lo sport e il calcio in generale. Ora dobbiamo esplorare anche il lato digitale. È quello che stiamo provando a fare".