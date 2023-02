. Dobbiamo fare una super prestazione, due super prestazioni a dir il vero. Il Real, invece, non ha bisogno di fare una super partita ma abbiamo comunque la chance di passare”. Le dichiarazioni dell’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, non lasciano spazio ad alcun dubbio. Traspare soddisfazione, orgoglio verso la propria squadra. Al tempo stesso, non si può evidenziare il rispetto verso i rivali di questa sera, il Real Madrid, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League., come sottolineato dallo stesso manager tedesco,. I Reds, infatti, hanno invertito la propria rotta dopo un disastroso avvio di 2023. La vittoria centrata nel Merseyside Derby contro l’Everton (2-0) ed il successo ai danni del Newcastle – sempre per 2-0 – hanno rilanciato le ambizioni del Liverpool in Premier League, interrompendo anche una striscia di risultati negativi. 7° posto centrato e zona Champions a 7 punti di distanza ma con 2 match da recuperare. Ma per comprendere la stagione ed il futuro dei Reds, bisogna ampliare la visione, allargando l’analisi non solo agli ultimi due incontri.Le ottime due prove fornite dagli uomini da Klopp risultano essere gli unici due exploit del Liverpool in questa seconda parte di stagione.. Zero. A questa sorprendente statistica– ai sedicesimi, per mano del Brighton di De Zerbi –(la Carabao Cup) – agli ottavi, ad opera del Manchester City di Guardiola –Nella scorsa annata, Salah e compagni hanno sfiorato di portarsi a casa l’intero bottino. Doppietta nazionale con i successi in FA e Carabao Cup, Premier sfiorata all’ultima giornata e sfuggita di un solo punto, dopo un clamoroso testa a testa con i Citizens, e finale di Champions League persa proprio contro gli sfidanti di stasera, il Real Madrid di Carlo Ancelotti.Il progetto tecnico di Klopp a Liverpool, cominciato nell’autunno del 2015, è ad un passo dal vedere la parola fine. Gli appuntamenti contro i Toffees ed i Magpies hanno solo ritardato una possibile decisione sull’allenatore tedesco, in bilico dopo il ritorno alle competizioni nazionali post Mondiali, perché– da centrare ad ogni costo –, quindi,. Proprietà dei Blancos che, in realtà, non ha mai nascosto la propria ammirazione verso l’ex Borussia Dortmund., come riportato da El Nacional,alla guida dei Galacticos, in vista della stagione ‘23-’24. E con il tedesco sulla panchina dei Blancos, misto alla volontà di rinnovamento e di ringiovanimento della rosa del Liverpool, si aprirebbero scenari interessanti anche per due grandi protagonisti degli ultimi anni dei Reds., secondo un’indiscrezione riportata da Football Insider,. Una cessione che porterebbe un’ingente somma nelle casse del club inglese che lo ritiene il sacrificabile per eccellenza in squadra. Ed il recente passato ha già dimostrato che la dirigenza del Liverpool non si è posta alcun problema nel cedere uno dei suoi big – Mané docet -., invece,con i Reds, in scadenza il prossimo giugno. Le trattative vanno avanti ormai da mesi e ci si aspetta una risposta proprio entro la fine del mese.I prossimi mesi saranno decisivi per il futuro dei tre ma la partita di stasera può darci alcuni primi indizi. Liverpool-Real Madrid, un match che vale più di un ottavo di finale. Un match che vale una stagione intera. Un match pronto a rivelare il futuro.