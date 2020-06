Duecentoventi milioni di euro: è questo il l'utile netto che emerge dal bilancio di Fininvest, la holding della famiglia Berlusconi, approvato dall'assemblea. Ciò che emerge, dunque, è una crescita rispetto ai 202,8 dell'anno precedente. Il totale ricavi si attesta a 3,88 miliardi di euro (-12,3%): l'azienda di Cologno Monzese ha spiegato che la flessione è da attribuire "in gran parte al venir meno per Mediaset dei ricavi pubblicitari legati ad alcuni eventi sportivi (Mondiali di calcio) e alla cessazione dell’attività di pay-tv".



Sono 84,2 i milioni del risultato netto civilistico del capogruppo Fininvest, la famiglia Berlusconi: se li spartiranno Silvio e i figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Novità anche per quanto riguarda il consiglio di amministrazione: confermata Marina Berlusconi come Presidente e Danilo Pellegrini come amministratore delegato, oltre ai consiglieri Barbara Berlusconi, Luigi Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e Salvattore Sciascia. La new entry è Adriano Galliani.