Fininvest smentisce le voci su una cessione del Monza a un fondo giapponese. Un portavoce ha dichiarato all'Ansa: "Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento. Non c'è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa".