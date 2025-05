Getty

Finisce l'avventura di Massara al Rennes: risoluzione consensuale per l'ex Milan e Roma

Gabriele Stragapede

45 minuti fa



Arrivano grosse novità dal Rennes. Frederic Massara, ex dirigente del Milan e della Roma arrivato in Francia solamente durante lo scorso anno, ha lasciato ufficialmente il suo incarico di direttore sportivo della formazione transalpina dopo solamente undici mesi dall'inizio dei lavori. La notizia è stata ufficializzata dalla stessa società, che ha annunciato la decisione di comune accordo.



IL COMUNICATO - "Lo Stade Rennais FC e Frederic Massara, nominato Direttore Sportivo il 10 luglio 2024, hanno convenuto di terminare la loro collaborazione al termine dell'ultima giornata di Ligue 1. L'SRFC desidera esprimere il proprio riconoscimento per l'impegno dimostrato e augura a Frederic, la cui professionalità e personalità sono state molto apprezzate, il meglio per il futuro".