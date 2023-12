A ventotto anni dalla sentenza Bosman, un altro verdetto è destinato a sconvolgere il calcio mondiale:. E nemmeno custodi gelose dei regolamenti e delle sanzioni. Anche se il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha cercato di rovesciare la sentenza a suo favore (“consideriamo la decisione come un’opportunità per migliorare alcuni regolamenti”), la più importante istituzione europea ne esce sconquassata.(sembra un’autostrada e, forse, la metafora non è propriamente casuale)Andrea - cacciato, squalificato, vilipeso, autoesiliato in Olanda - continuerà a far calcio ad altissimo livello, probabilmente al massimo. E peggio per la Juventus se, per non incorrere in punizioni più gravi dell’Uefa, ha rinnegato il progetto, beccandosi comunque un anno di esclusione dalle Coppe Europee.Naturalmente la Superlega avrà bisogno di tempo e di adesioni, ma il cammino è tracciato e il futuro non potrà che demolire i vecchi principi e affermare una liberalizzazione per i club. Come Bosman liberò i calciatori dai legacci del parametro, una sorta di imposta arbitraria, nonostante il contratto fosse scaduto.Sul fatto che i soldi, versati dalla Superlega e incassati dalle società, saranno decisivi, non esistono dubbi. Ma le competizioni interne non spariranno, né saranno meno belle o meno poetiche. Tra l’altro, la stessa Superlega, contempla il mantenimento dei campionati nazionali.Quello fu un errore. Ma la necessità di avere un calcio più competitivo e più sostenuto, non è né peregrina, né impossibile.