Niente più Zemanlandia. Zdenek Zeman non sarà più il tecnico del Foggia: la decisione è stata presa dopo un lungo colloquio allo stadio Zaccheria tra l'allenatore e il presidente Canonico. "Ci siamo confrontati per sette ore, Zeman non ha più stimoli, ho provato a convincerlo ma non c'è niente da fare, sarebbe inutile continuare. A Zeman continuerò a voler bene ma il Foggia deve andare avanti", ha dichiarato il presidente.



STAGIONE DELUDENTE - Il Foggia ha chiuso al settimo posto il girone C di Serie C, centrando i playoff. Dopo aver eliminato il Turris e l'Avellino, la scalata alla Serie B si è interrotta contro la Virtus Entella agli ottavi di finale.