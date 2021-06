: sfortunatissimo sull'autogol, con il pallone che dopo il palo gli sbatte sulla mano, ma in precedenza è perfetto su tutte le iniziative del Belgio, chiudendo lo specchio della porta a Doku, Hazard e Chadli.: contiene bene nel primo tempo, nella ripresa i pericoli arrivano tutti dalla sua parte.: spesso preso in mezzo dagli esterni del Belgio, regge senza troppo affanno.: rischia un goffo autogol, si perde Lukaku in varie occasioni come il primo gol annullato.: tra le sportellate di Lukaku e le accelerazioni di Doku, per lui è uno stress test continuo. Si fa scherzare dal centravanti dell'Inter sul raddoppio belga.: bel duello con Trossard sulla corsia mancina, nella ripresa soffre qualcosa in più (dal 70' Alho 5,5: dovrebbe alzare il livello di intensità, non ci riesce.: lotta su tutti i palloni, ma l'apporto in fase offensiva è pressoché nullo (dal 90+1' Forss sv).: finché c'è lui il centrocampo fa filtro correttamente (dal 59' Schuller 5: fa pesare terribilmente l'uscita di Sparv dal campo).: perde qualche pallone, ma l'unica conclusione della Finlandia porta la sua firma.: servito poco, i compagni non innescano mai la sua velocità (dal 70' Kauko 5: non entra bene in partita, dovrebbe fare legna ma non gli riesce).: gestisce male i pochi palloni che tocca, la squadra non lo aiuta. Ha una buona occasione nel primo tempo, ma è lento nel controllare il pallone in area (dal 90+1' Jensen sv).: il piano partita è di difendere il risultato e per un'ora la squadra regge anche a costo di essere rinunciataria. Contro questo Belgio era difficile fare di più, ma poteva provare a osare di più.: poco da fare, se non un tiro centrale di Kamara.: chiude la cerniera con i due colleghi di reparto in una serata tranquilla.: preciso dietro nelle poche occasioni in cui serve il suo aiuto, cerca anche gloria sui calci piazzati.: dietro non sbanda ed è decisivo per la vittoria, suo il colpo di testa che manda il pallone sul palo e provoca l'autogol di Hradecky.: intraprendente sulla destra, ingaggia un bel duello con Uronen e partecipa a diverse azioni pericolose (dal 76' Meunier sv).: quando decide di accendersi, sono sempre dolori per la Finlandia. Nel primo tempo quasi provoca l'autogol di Arajuuri, nella ripresa serve due assist preziosi a Lukaku: il primo gol viene cancellato dal VAR, il secondo è buono (dal 90+1').: ordinato e pulito in copertura, preciso nel far partire le azioni pericolose del Belgio. Una pecca: da rivedere al tiro.: nullo nel primo tempo, cresce di intensità nella ripresa ma sfigura rispetto a Trossard.: ha l'occasione per mettersi in mostra e la sfrutta. Vivace, imprendibile nell'uno contro uno, solo Hradecky gli nega il gol (dal 76').: voleva il terzo gol in questo Europeo, a tutti i costi. Ne trova due: il primo glielo cancella il VAR per fuorigioco, sul secondo si libera di potenza e tecnica di O'Shaughnessy e scaraventa in rete. Alla lunga stravince il duello con Arajuuri, dominante (dall'84').: primo tempo abulico, sale di intensità nella ripresa ma non è efficace sotto porta. Spreca una buona occasione facendosi parare da Hradecky, poi manda di poco a lato nel finale.: il Belgio non si ferma mai. Anche cambiando e andando a ritmi bassi per oltre un tempo, alla fine il risultato arriva senza troppo affanno. Messaggio in vista degli ottavi e risposta a distanza all'Italia: 9 punti come gli Azzurri, che potrebbero essere avversari ai quarti.