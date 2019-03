La Finlandia opera un cambio per la partita contro l'Italia, in programma sabato alle 20.30 al Friuli di Udine: il tecnico Markku Kanerva ha deciso di chiamare Mikko Sumusalo dell'Honka e Rasmus Karjalainen del KuPS al posto di Jere Uronen, difensore del Genk, fuori a causa di un problema alla caviglia. Tante le defezioni per gli scandinavi che non potranno contare nemmeno su Roman Eremenko, ex Udinese e Siena.