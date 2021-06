Markku Kanerva, ct della Finlandia, parla alla Bbc dopo la partita vinta contro la Danimarca e la grande paura per Eriksen: "È stata una serata molto emozionante. Era la prima volta per noi in un torneo importante senza considerare che affrontavamo la Danimarca nel loro stadio di casa. Il momento degli inni nazionali è stata davvero emozionante".



SU ERIKSEN - "Per quanto riguarda quello che è successo ad Eriksen è stato un incidente triste e drammatico. Poi, però, siamo riusciti ad ottenere un risultato incredibile, che ricorderemo a lungo per diversi motivi".