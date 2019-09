Dopo la sconfitta rimediata contro l'Italia, l'attaccante della Finlandia Teemu Pukki è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Deluso per il risultato? Si, l'Italia ha avuto più occasioni, ma eravamo riusciti a trovare l'1-1 e forse era più giusto il pareggio.



Rigore giusto per l'Italia?

"Io ero a centrocampo e non sono riuscito a vederlo. Lo rivedrò dopo ma da quello che mi hanno detto i miei compagni c'è qualche dubbio".



Europeo?

"Sì possiamo, è il nostro sogno. Ci saranno gare importanti il prossimo mese e avremmo delle occasioni per prendere ancora dei punti nelle prossime quattro gare".