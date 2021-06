Pukki e compagni si riscaldando con una maglia per Christian Eriksen. I giocatori della Finlandia, a breve in campo contro la Russia, si scaldano con un t-shirt bianca con la scritta: "Get Well Christian". Guarisci presto, il messaggio per il danese, che ha subito un arresto cardiaco nella sfida tra la sua Danimarca e i finlandesi.