Ambulanti, le licenze non vanno a gara. Stabilimenti balneari, le concessioni non vanno a gara. Entrambe le categorie restano di fatto esenti da concorrenza. Resta in vigore il principio che chi ha occupato il posto se lo tiene. Ci sarà solo un "censimento" per sapere almeno chi occupa cosa, da quanto tempo e se e quanto paga per licenze e concessioni.La sensazione è che ci sia una stamperia comune, una sorta di Zecca che stampa le varie banconote del falso e del finto, una matrice culturale che sforna e firma variazioni dello stesso prodotto: il finto a sostenere l'imbroglio. Inchieste su medici che sfornano certificati vaccinali finti, statistiche su impennate di certificati medici evita lavoro e scansa Green Pass, vagonate di false dichiarazioni fiscali e para fiscali per arraffare l'assegno reddito cittadinanza. Le cronache dell'oggi ne sono piene. Le cronache di sempre sono peraltro ricolme di dichiarazioni dei redditi all'insegna dei finti redditi e sostanzialmente finto è il Catasto come spesso sono finti i bilanci aziendali. Cosa anima e alimenta la Zecca nazionale del falso?Terza dose, me la faccio o no a seconda di quanti anticorpi ho...Convincente, però sbagliato. La conta degli anticorpi mediante esame sierologico è una falsa pista per decidere sulla terza dose. Il numero degli anticorpi che risulta dall'esame varia da calibratura a calibratura che sono differenti a seconda delle tecniche adottate e, soprattutto, non esiste un "correlato". Cosa è il correlato? E' come il 37 sul termometro: sopra febbre, sotto no febbre.Per di più gli anticorpi sono come la fanteria in trincea, puoi contare quanti sono. Ma l'artiglieria pesante dietro le trincee sono i linfociti e se hai pochi fanti ma tanti cannoni sei molto protetto. Al contrario molti fanti e pochi cannoni...Ma i cannoni il sierologico non li conta.. Ancora una volta e come sempre: medicina e scienza hanno strumenti per indagare, testare, conoscere, intervenire. Ma nulla in medicina e scienza e in natura e nell'universo funziona con il meccanismo on-off che sempre o quasi vogliamo immaginare. Per la cronaca: Mattarella ha fatto la terza dose.Gran Bretagna primo paese che autorizza uso farmaco Molnupiravil in funzione anti Covid. Secondo studi e verifiche la somministrazione di due dosi quotidiane all'insorgere della malattia dimezza nei soggetti fragili la possibilità di ricovero e/o esito infausto. Benvenuto farmaco, servirà anche questo in una situazione di contagio crescente in Europa (Oms stima possibile mezzo milione di morti nei prossimi quattro/cinque mesi). Europa dove la Bulgaria registra il più alto tasso di vittime comparato alla popolazione e la Romania conta un morto di Covid ogni cinque minuti di orologio.65 milioni di anni, più o meno, tra la scomparsa dei dinosauri e l'apparizione sulla Terra di umanoidi e poi umani. Ma a domanda, qui e oggi nel 2021, un italiano su tre risponde che, per quel che ne sa o immagina o gli pare, uomini primitivi e dinosauri sono vissuti nello stesso tempo. L'avranno visto nei film, nei cartoni animati, in qualche fiction tv, orecchiato magari su qualche social o appreso nell'università della strada. E poi, in fondo che ci frega, che differenza fa, come tocca o non tocca la vita reale se non sai cosa è il tempo, la storia, la biologia, l'evoluzione, l'umanità?